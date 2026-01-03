Varias explosiones han sacudido este sábado de madrugada la capital de Venezuela, Caracas, según informa la agencia Bloomberg citando a residentes de la ciudad.

La agencia informa además de que hay aviones sobrevolando la ciudad y hay sonido de disparos en algunos puntos de la capital venezolana, de momento sin dar más detalles.

