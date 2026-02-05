Ir al contenido principal

Las empresa estatal de electricidad Cuba ha informado este miércoles de que el este de la isla, incluida la segunda ciudad más grande del país, Santiago de Cuba, se encuentra sin suministro eléctrico, en un contexto de dificultades económicas dada por el embargo impuesto por Estados Unidos y agravada por la escasez de crudo agravada tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, y las amenazas de Washington.

«Siendo las 20.54 horas (hora local, 2.54 horas en la España peninsular y Baleares) ocurre un fallo en la Subestación Holguín 220 kilovatios que provocó la desconexión del sistema eléctrico en la zona oriental dejando sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo», ha señalado Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en redes sociales.

En un breve comunicado, la compañía pública ha precisado que «con la desconexión salen de servicio la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez ‘Felton’, los motores de Moa y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo Renté» y ha asegurado que está trabajando en la «restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN (Sistema Eléctrico Nacional), los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento».

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado este mismo miércoles «sumamente preocupado» ante la situación del país caribeño y su necesidad de importar petróleo, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado con imponer nuevos aranceles a todo país que envíe crudo a la isla.

En este nuevo escenario, las autoridades chinas han confirmado el envío de ayuda financiera y humanitaria a Cuba, mientras que el Gobierno de Claudia Sheinbaum en México ha manifestado su intención de asistir a La Habana al tiempo que negocia con Estados Unidos el suministro de petróleo «por razones humanitarias».

