Las autoridades de El Salvador han interceptado una embarcación con diez personas de distinta nacionalidad a bordo y con la que se han incautado de más de seis toneladas de cocaína, ha anunciado este domingo el presidente del país, Nayib Bukele.

«Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador», ha subrayado en redes sociales, sobre un buque que transportaba «330 bultos equivalentes a 6,6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de 165 millones de dólares (139 millones de euros)».

De acuerdo al mandatario, se trata del «Buque de Apoyo Multipropósito FMS EAGLE», de 54 metros de largo y bajo bandera de Tanzania, que fue interceptado a poco más de 700 kilómetros al suroeste de costas salvadoreñas, frente a la Bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz.

A bordo de la embarcación se encontraban diez «narcoterristas»: cuatro de ellos de nacionalidad colombiana, tres nicaragüenses, dos personas de Panamá y una procedente de Ecuador, según ha precisado Bukele.

El dirigente salvadoreño, que ha celebrado este «fuerte golpe al narcotráfico», ha relatado que la droga incautada se encontraba oculta en «tanques de lastre», por lo que fue necesario el despliegue de «buzos de nuestra Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió (…) proceder con su incautación».

«Por cierto, gracias por el nuevo barco», ha concluido Bukele, sin precisar el destinatario, si bien es conocida su buena sintonía con las autoridades estadounidenses, especialmente en cuestiones de seguridad, después que acordar con la Administración de Donald Trump la acogida en su territorio de integrantes de maras y organizaciones criminales a cambio de pagos.

Europa Press

