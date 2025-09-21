Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y de Australia, Anthony Albanese, han anunciado el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento que ambos mandatarios ya habían anticipado.

«Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece nuestra alianza para construir la promesa de un futuro pacífico», ha dicho Carney, en un mensaje en el que ha aludido a la paz tanto de palestinos como de israelíes.

Por su parte, Albanese ha asegurado que de esta manera Australia «reconoce las legítimas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener su propio Estado«, con el matiz de que «la organización terrorista Hamás no debe tener ningún papel» en este horizonte.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«Operaciones militares contra el Clan del Golfo seguirán aunque se adelanten diálogos de paz»: ministro de Defensa

| Europa Press | ,
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que su cartera planea «continuar la ofensiva contra» el clan del Golfo, pese al inicio, horas antes, de los diálogos de paz entre el Ejecutivo y el grupo armado en Doha, capital de…
Siga leyendo

La apuesta al Senado de los Chagüi

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Jorge David Pastrana (Davo Pastrana), exalcalde de Sahagún – Córdoba/Foto tomada de X Las familias políticas en el departamento de Córdoba se encuentran en reuniones de última hora para definir a los nombres de las personas que se encargarán de…
Siga leyendo

JEP emite sentencia por falsos positivos

| Confidencial Noticias | ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia de tipo restaurativo sobre exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), responsables de 127 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos…
Siga leyendo

Regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad desata la furia de Cathy Juvinao

| Confidencial Noticias | ,
La Presidencia de la República postuló una vez más a Juan Carlos Florián para el cargo de ministro de la Igualdad, en esta ocasión con arreglo en su identidad de género, lo que algunos califican como una jugadita para burlar la ley de cuotas. Florián…
Siga leyendo

«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
Siga leyendo