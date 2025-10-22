Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un analista y asesor del Departamento de Estado estadounidense, identificado como Ashley Tellis, ha sido detenido por el FBI tras ser acusado de sustraer miles de documentos clasificados relacionados con la defensa nacional y guardarlos en su domicilio, un caso está siendo investigado como un posible delito de espionaje.

Tellis, de 64 años y origen indio, reside en el estado de Virginia y ha tenido que comparecer ante un tribunal estatal. El FBI, por su parte, ha explicado que su detención responde a la «sustracción de miles de páginas que incluyen información sobre instalaciones gubernamentales».

El director adjunto del FBI, Roman Rozhavski, ha señalado que esta detención «sirve como una alerta a todos aquellos que estén barajando la posibilidad de socavar la seguridad nacional». «Haremos todo lo que esté en nuestra mano para encontraros y llevaros ante la justicia», ha asegurado.

Por su parte, la fiscal de distrito de Virginia, Lindsey Halligan, ha afirmado que el objetivo es «proteger al pueblo estadounidense de todas las amenazas existentes, tanto internas como externas». «Este caso supone un grave riesgo para la seguridad de todos los ciudadanos. Los hechos están claros, y seguiremos adelante hasta que se haga justicia», ha puntualizado.

Nota recomendada: Donald Trump suspende ayudas para Colombia

La acusación apunta a que Tellis accedió en múltiples ocasiones a documentos clasificados gracias a que contaba con un pase de seguridad. Muchos de los datos se encontraban almacenados en los sistemas internos de los departamentos de Defensa y de Estado.

Posteriormente, Tellis habría modificado el nombre de un documento, el cual había ido imprimiendo poco a poco bajo otro título antes de eliminarlo. Además, también pasó información a un bloc de notas que introdujo en su maletín antes de abandonar las instalaciones en las que trabajaba.

Durante las labores de registro realizadas en su domicilio, los investigadores hallaron unas 1.000 páginas de documentos clasificados, entre ellos algunos procedentes de estos dos departamentos. Algunos estaban en una oficina situada en el sótano de la vivienda, mientas que otros fueron encontrados en cajones cerrados con llave.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Condenan a alias ‘El Veneco’ por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Europa Press | , ,
La Justicia ha condenado este martes a Carlos Eduardo Mora, alias ‘El Veneco’, a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tenencia ilícita de armas y concierto para delinquir en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe. Según ha…
Siga leyendo

Revocan la condena a Álvaro Uribe Vélez

| Europa Press | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera…
Siga leyendo

Según Petro, «el TLC con EEUU está suspendido de facto»

| Europa Press | , ,
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha asegurado este lunes que el Tratado de Libre Comercio firmado por su país y Estados Unidos que entró en vigor en 2012 está «suspendido de facto» desde la imposición de aranceles del 10 por ciento por parte de…
Siga leyendo

Sigue la incertidumbre en el Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió celeridad al Consejo Nacional Electoral (CNE) y una pronta definición sobre el trámite de la personería jurídica para el Pacto Histórico, con el fin de que haya claridad en la realización de la…
Siga leyendo

Roy Barreras presenta su candidatura a la presidencia

| Confidencial Noticias | , ,
El exsenador y exembajador, Roy Barreras, anunció de manera oficial su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento, La Fuerza de la Paz. Roy Barreras confirma además su intención de participar en la consulta de marzo del Frente…
Siga leyendo