El exministro de Gobierno de Bolivia y candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) en las pasadas elecciones, Eduardo del Castillo, ha sido detenido este martes cuando se disponía a tomar un vuelo internacional desde un aeropuerto de Santa Cruz.

Del Castillo ha denunciado que su detención tiene motivaciones políticas, en una breve declaración ante los medios tras ser detenido en el aeropuerto de Viru Viru junto a su cuñado. Ambos han sido trasladados a dependencias policiales en el municipio de Warnes, también en el departamento de Santa Cruz.

El exministro de Gobierno durante el mandato del expresidente Luis Arce se disponía a tomar un vuelo hacia Chile, desde donde tenía previsto tomar otro avión hasta China, cuando fue interceptado momentos antes de subir.

Se espera que este martes Del Castillo preste declaración por un supuesto delito de obstrucción al trabajo policial, según informa el diario boliviano ‘El Deber’.

Del Castillo fue candidato del MAS en la primera vuelta de las elecciones que se celebraron en agosto de este año, donde apenas logró superar el 3 por ciento de los votos, cerrando así dos décadas de gobiernos esta formación.

En los últimos días el expresidente Arce también fue detenido y enviado a prisión preventiva durante los próximos cinco meses mientras avanza una causa en su contra por corrupción en relación a su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales por irregularidades en el Fondo Indígena.

Iván Cepeda defiende el incremento del 23% al Salario Mínimo

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, defendió la decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23 %. A través de su cuenta en X, el aspirante presidencial y senador afirmó que, con la decisión de…
La Registraduría invalidó 119 cédulas falsas

El balance entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre documentos falsos durante el año 2025, es de 119 para el caso de las cédulas y de 287 registros civiles de nacimiento. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos,…
María José Pizarro reconoce que le gustaría buscar la Alcaldía de Bogotá

A pocos meses de terminar su gestión como senadora de la república, María José Pizarro, da luces de lo que sería su futuro político en donde no descarta ser candidata a la Alcaldía de Bogotá. Comienzan el fin de su labor como senadora de la república,…
Nuevos cambios en la cúpula militar

Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
