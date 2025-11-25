El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió a la justicia colombiana, investigar a fondo las revelaciones de los posibles vínculos de las disidencias de las Farc con altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El Gobierno gringo dijo estar al pendiente de lo que está sucediendo con este caso, por tratarse de un grupo que es considerado como terrorista.

«Estamos al tanto de informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la administración Petro y disidentes de las Farc, organización considerada como un grupo terrorista extranjero», señaló.

El pronunciamiento del Departamento de Estados de los Unidos, se hizo, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su vicepresidenta Francia Márquez y el general Juan Miguel Huertas, negaran los señalamientos que se hicieron en su contra en el informe periodístico presentado por Noticias Caracol.