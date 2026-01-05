Ir al contenido principal

| Europa Press |

Cerca de 14 periodistas fueron detenidos durante la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) ha denunciado que hasta 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido detenidos durante la jornada del lunes, coincidiendo con la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana.

«Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este 5 de enero: Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales», ha informado el Sindicato en un comunicado publicado en redes sociales.

De los detenidos, cuatro han sido ya liberados y los otros diez siguen detenidos, «algunos en situación de desaparición forzosa», según el SNTP.

El sindicato asegura que durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional no se ha permitido a los periodistas transmitir en directo o grabar o hacer fotogrfías. «Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo y, como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube», ha denunciado.

El SNTP menciona en particular el caso de Daniel Álvarez, periodista de Televen, a quien le fue incautado su teléfono durante un tiempo. «Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico», ha denunciado el sindicato.

