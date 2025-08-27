Ir al contenido principal

| Europa Press |

China no ve viable sumarse a diálogos entre Estados Unidos y Rusia para desarme nuclear

Foto: Pixabay

El Gobierno de China ha afirmado este miércoles que «no es razonable ni realista» que Pekín se sume a Estados Unidos y Rusia en unas negociaciones de desarme nuclear, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, desvelara que había abordado el asunto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y que quería que el gigante asiático se implicara también en este proceso.

«Las capacidades nucleares de China no están en el mismo nivel que las de Estados Unidos. Las políticas nucleares y los climas de seguridad estratégica de esos dos países son también fundamentalmente diferentes», ha explicado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien ha subrayado que «pedir que China se sume a unas negociaciones trilaterales con Estados Unidos y Rusia no es razonable ni realista».

Asimismo, ha manifestado que Pekín se ciñe a «una política de no ser los primeros en usarlas» y ha agregado que el país busca además «una estratégica nuclear de autodefensa», antes de reseñar que China «siempre ha mantenido sus fuerzas nucleares al nivel mínimo necesario para garantizar la seguridad nacional», según ha informado el diario chino ‘Global Times’.

«China no participa en una carrera armamentística con ningún país y la potencia y la política nuclear china supone una importante contribución a la paz mundial», ha puntualizado, antes de incidir en que los países que tienen los mayores arsenales nucleares –Estados Unidos y Rusia– deben cumplir su «responsabilidad» y reducir «significativamente» sus arsenales de cara a un «desarme total y exhaustivo».

Las palabras de Guo han llegado después de que Trump destacara que la reciente cumbre con Putin en el estado estadounidense de Alaska supuso «un día muy exitoso sobre otras cosas, ya que se habló de muchas cosas diferentes, incluidos misiles y (energía) nuclear». «Hablamos sobre limitar las armas nucleares. Meteremos a China en eso», adelantó, sin que Moscú se haya pronunciado sobre estas declaraciones.

Europa Press

