Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Tribunal Supremo de China ha rechazado este jueves un recurso presentado por el periodista Dong Yuyu, condenado a siete años de cárcel por espionaje y que ha asegurado que esta decisión responde únicamente a actos de «persecución» en su contra.

El periodista, que fue detenido en febrero de 2022 en Pekín cuando se encontraba reunido con un diplomático japonés, era un influyente periodista y trabajaba para el periódico ‘Guangming Daily’. Se encuentra encarcelado desde noviembre de 2024.

Nota recomendada: Acosan a Claudia Sheinbaum

Su familia, que ha confirmado el veredicto, ha indicado que responde a «cuestiones ideológicas» y ha asegurado que «no existen pruebas que respalden los cargos de espionaje» imputados, según informaciones recogidas por el diario ‘Ming Pao’.

Tanto el periodista como su familia han reiterado su inocencia y han afirmado que los diplomáticos japoneses con los que se había reunido no estaban implicados en ninguna actividad de espionaje.

Nota recomendada: UE defiende en la CELAC el Derecho Internacional ante los ataques de EEUU en el Caribe

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cesar Julio Valencia es el nuevo ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Julio Valencia Copete, es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro. El nuevo ministro reemplaza a Eduardo Montealegre quien salió en medio de una fuerte pelea con el ministro del…
Siga leyendo

Policía desarticula red transnacional de narcotráfico

| Confidencial Noticias | ,
La operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) y INTERPOL, la Policía Nacional permitió la captura de de dos ciudadanos británicos requeridos mediante Notificación Roja de INTERPOL, emitida por una corte de Birmingham (Inglaterra). …
Siga leyendo

Polémica por la orden de la Corte Constitucional de retirar los crucifijos de los juzgados

| Confidencial Noticias | ,
El senador Mauricio Giraldo expresó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional que conmina a los despachos judiciales del país a retirar crucifijos y demás símbolos religiosos de los recintos donde funcionan los juzgados. “El crucifijo no es un…
Siga leyendo

Jairo Clopatofsky adhiere a Juan Carlos Pinzón

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Deportes, Jairo Clopatofsky, renunció a su candidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo a la aspiración del exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Clopatofsky y Pinzón…
Siga leyendo

Las últimas peleas políticas en la derecha

| Confidencial Noticias | , ,
Los exgobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), protagonizan una pelea al interior de la coalición La Fuerza de las Regiones por diferencias que…
Siga leyendo