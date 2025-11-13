El Tribunal Supremo de China ha rechazado este jueves un recurso presentado por el periodista Dong Yuyu, condenado a siete años de cárcel por espionaje y que ha asegurado que esta decisión responde únicamente a actos de «persecución» en su contra.

El periodista, que fue detenido en febrero de 2022 en Pekín cuando se encontraba reunido con un diplomático japonés, era un influyente periodista y trabajaba para el periódico ‘Guangming Daily’. Se encuentra encarcelado desde noviembre de 2024.

Nota recomendada: Acosan a Claudia Sheinbaum

Su familia, que ha confirmado el veredicto, ha indicado que responde a «cuestiones ideológicas» y ha asegurado que «no existen pruebas que respalden los cargos de espionaje» imputados, según informaciones recogidas por el diario ‘Ming Pao’.

Tanto el periodista como su familia han reiterado su inocencia y han afirmado que los diplomáticos japoneses con los que se había reunido no estaban implicados en ninguna actividad de espionaje.

Nota recomendada: UE defiende en la CELAC el Derecho Internacional ante los ataques de EEUU en el Caribe