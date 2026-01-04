El Gobierno chino ha pedido este domingo a Estados Unidos la «liberación inmediata» del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense en Caracas.

Nota relacionada: Trump revela la primera foto de Nicolás Maduro capturado, ¡esposado y en sudadera!

«China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, el cese de los intentos de subvertir el régimen venezolano y resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación», ha planteado el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un nuevo comunicado publicado este domingo.

Pekín, como ya hizo el pasado sábado ha manifestado su «grave preocupación» por la «detención forzosa y deportación» de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque estadounidense.

«Las acciones de Estados Unidos suponen una clara violación del derecho internacional y de las normas básicas de gobierno de las relaciones internacionales, así como de los fines y principios de la Carta de la ONU», ha advertido.