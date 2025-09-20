Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un ciberataque contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos ha provocado retrasos este sábado en varios puntos del continente, incluidos los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres.

El aeropuerto de Bruselas ha indicado en un comunicado que «en la noche del viernes 19 de septiembre se produjo un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos europeos, incluido el de Bruselas».

«Esto significa que, por el momento, solo es posible facturar y embarcar manualmente. El proveedor del servicio está trabajando activamente en el problema e intentando resolverlo lo antes posible», ha manifestado.

Por su parte, el aeropuerto londinense de Heathrow ha apuntado en su cuenta en la red social X que «Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen».

Nota recomendada: Radican proyecto de ley apostando a una mejor educación digital

«Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar», ha afirmado, al tiempo que ha resaltado que «hay personal adicional disponible en las zonas de facturación para ayudar y minimizar las interrupciones».

En esta línea, Aeropuerto Berlín-Brandenburgo ha publicado un breve aviso en su página web en el que subraya que «debido a un problema técnico en el proveedor de servicios que opera en Europa, hay mayores tiempos de espera en la facturación». «Trabajamos para una solución rápida», ha agregado.

Por el momento no está claro si el ciberataque ha causado interrupciones o afectaciones en otros aeropuertos del continente, sin que ningún grupo haya reivindicado la autoría de este ataque informático.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

JEP emite sentencia por falsos positivos

| Confidencial Noticias | ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia de tipo restaurativo sobre exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), responsables de 127 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos…
Siga leyendo

Regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad desata la furia de Cathy Juvinao

| Confidencial Noticias | ,
La Presidencia de la República postuló una vez más a Juan Carlos Florián para el cargo de ministro de la Igualdad, en esta ocasión con arreglo en su identidad de género, lo que algunos califican como una jugadita para burlar la ley de cuotas. Florián…
Siga leyendo

«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
Siga leyendo

El aborto que duele y los abortos que liberan 

| Confidencial Noticias |
Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Siga leyendo

Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

| Europa Press | ,
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
Siga leyendo