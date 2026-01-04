Ir al contenido principal

| Europa Press |

Ciudadanos en Nueva York protestan y denuncian «secuestro ilegal» de Nicolás Maduro

Cientos de manifestantes se han concentrado este domingo frente al Centro Metropolitano de Detención de Nueva York en el que está encerrado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para protestar contra la intervención militar en Venezuela.

«¡No más golpes de Estado! ¡No más guerras! ¡América Latina no es vuestra!», han coreado los asistentes, que denuncian el «secuestro ilegal» de Maduro en Caracas en la madrugada del sábado.

La protesta ha estado organizada por el grupo The People’s Forum (El Foro del Pueblo) y secundada por la Coalición Answer (Respuesta), que ha participado en más de un centenar de concentraciones y manifestaciones celebradas en distintos puntos de Estados Unidos desde la captura de Maduro.

«Esta Administración Trump ha cometido un nuevo e indignante acto de guerra atacando Venezuela y secuestrando al presidente del país», ha denunciado Answer. «Es un nuevo acto criminal de Trump, que ha asesinado a pescadores, robado petroleros llenos de petróleo y ahora invade Venezuela y secuestra a su jefe de Estado», ha añadido.

Nota recomendada: «Con la caída de Maduro, los grandes perdedores fueron la CPI y la ONU»: Esteban Salazar

Para esta organización «no se trata de una guerra contra el narcotráfico ni por la democracia, sino para robar el petróleo de Venezuela y dominar América Latina». «Tenemos que tomar las calles y decir no a otra guerra sin fin. La gente de este país no quiere otra guerra», ha subrayado el grupo, que denuncia que la «máquina de guerra consume sumas inimaginables de nuestros impuestos en dólares mientras hay familias trabajadoras que no llegan a fin de mes».

Maduro fue apresado por militares de las fuerzas especiales estadounidenses en una incursión en Caracas el sábado de madrugada. Posteriormente fue trasladado al buque de guerra estadounidense ‘USS Iwo Jima’ y después llevado hasta la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart y de allí al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

El mandatario venezolano está acusado por cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de «fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada». En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos. Está previsto que comparezca el lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York a las 12.00 horas (18.00, hora peninsular española).

Europa Press

[email protected]
