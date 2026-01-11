Ir al contenido principal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido que no negociará con Estados Unidos la «soberanía» y la «independencia» de México, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump asegurara que el Ejército estadounidense podría atacar «por tierra» a los cárteles en el país latinoamericano.

«Lo he dicho: nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria», ha indicado la mandataria mexicana en su rueda de prensa matutina.

Sheinbaum ha recordado que a principios del siglo pasado, barcos de Estados Unidos ocuparon el puerto de Veracruz y que ya entonces «las mexicanas y los mexicanos dijimos que la independencia es algo fundamental para nuestra patria».

Igualmente, ha reivindicado el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, como «con cualquier país de mundo», pero ha matizado que estas relaciones son de colaboración y coordinación con el país vecino y no una cesión de soberanía.

«Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país», señaló el inquilino de la Casa Blanca en el marco de las recientes operaciones militares contra supuestos objetivos del narcotráfico en el Caribe, incluido el bombardeo contra la capital de Venezuela, Caracas, y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Nota recomendada: Fue liberado el opositor venezolano Virgilio Laverde

Tras estas declaraciones, la presidenta mexicana quitó hierro al asunto asegurando que «es parte de su manera de comunicar».

Europa Press

