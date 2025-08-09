Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Europa Press |

Claudia Sheinbaum no permitirá tropas de los Estados Unidos en territorio mexicano

El Ministerio de Exteriores de México ha aclarado este sábado que el país latinoamericano «no aceptará la participación de fuerzas militares de Estados Unidos en su territorio» tras la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los carteles del narcotráfico.

«México y Estados Unidos coincidimos en que la colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías», ha señalado en un comunicado en el que agrega que la cooperación bilateral se basa «en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación».

Asimismo, ha indicado que el país latinoamericano ya tiene una estrategia de seguridad nacional «para construir la paz con justicia a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad».

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha descartado en una rueda de prensa que Washington tenga intención alguna de perpetrar una «invasión» sobre el país y ha aclarado que la orden solo se aplica «en el interior de Estados Unidos».

El Gobierno estadounidense ha endurecido desde el retorno de Trump en enero a la Casa Blanca las medidas sobre los cárteles a golpe de sanciones directas y de amenazas sobre países como México a los que ha llegado a acusar de no hacer lo suficiente para contener el tráfico de migrantes y de sustancias ilegales como el fentanilo.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro confirmó conversaciones con el Clan del Golfo

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que su equipo de gobierno ha iniciado –en el exterior– diálogos de paz con el Clan del Golfo y ha revelado que sus condiciones para sellar un acuerdo pasan por el marco jurídico que presentó al…
Siga leyendo

Cae uno de los cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’

| Confidencial Noticias | ,
Cayó alias ‘Miller’, cabecilla de uno de los grupos los criminales de las disidencias de alias ‘Calarcá’, responsable del asesinato de siete soldados el pasado 27 de abril en el Guaviare. La operación militar tuvo lugar en San José del Guaviare, donde fue…
Siga leyendo

Gobierno si habría comprado votos de congresistas con dineros de la UNGRD

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación del escándalo sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), determinó que si hubo asuntos relacionados con la compra de…
Siga leyendo

Iván Cepeda anuncia demanda en contra de Tomás y Jerónimo Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció acciones legales en contra de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomas y Jerónimo por las declaraciones que han hecho en los últimos días señalando al congresista de ser «heredero de las…
Siga leyendo

Sigue firme la coalición del Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira

| Periodista Infiltrado | , ,
La coalición conformada por los partidos Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, han recibido llamadas de políticos de las fuerzas de la centro-derecha para tratar de unir esfuerzos y de esta manera hacerle frente al candidato que resulte ganador en…
Siga leyendo