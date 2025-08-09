Claudia Sheinbaum no permitirá tropas de los Estados Unidos en territorio mexicano

El Ministerio de Exteriores de México ha aclarado este sábado que el país latinoamericano «no aceptará la participación de fuerzas militares de Estados Unidos en su territorio» tras la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los carteles del narcotráfico.

«México y Estados Unidos coincidimos en que la colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías», ha señalado en un comunicado en el que agrega que la cooperación bilateral se basa «en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación».

Asimismo, ha indicado que el país latinoamericano ya tiene una estrategia de seguridad nacional «para construir la paz con justicia a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad».

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha descartado en una rueda de prensa que Washington tenga intención alguna de perpetrar una «invasión» sobre el país y ha aclarado que la orden solo se aplica «en el interior de Estados Unidos».

El Gobierno estadounidense ha endurecido desde el retorno de Trump en enero a la Casa Blanca las medidas sobre los cárteles a golpe de sanciones directas y de amenazas sobre países como México a los que ha llegado a acusar de no hacer lo suficiente para contener el tráfico de migrantes y de sustancias ilegales como el fentanilo.