Latinoamérica vive un convulso momento en materia política luego de la extracción y captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en medio de un operativo liderado por EE.UU. En una reciente entrevista concedida a Confidencial Noticias, el analista político Esteban Salazar, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, expuso un panorama crítico sobre las implicaciones que tendría una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela, no solo para ese país, sino también para el equilibrio regional y el sistema internacional de justicia.

Durante la entrevista, Salazar señaló que el escenario actual evidencia una profunda crisis del multilateralismo y del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. En su análisis, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI) han perdido capacidad real de actuación frente a las decisiones unilaterales de las grandes potencias, lo que debilita los principios de soberanía, legalidad y equilibrio entre Estados.

Según el analista, una intervención en Venezuela, independientemente de los argumentos políticos o humanitarios que se utilicen para justificarla, tendría consecuencias directas sobre la autonomía política, económica e institucional del país. De hecho, advirtió que la salida de Nicolás Maduro del poder no implicaría automáticamente una transición democrática ni una recuperación inmediata, dado el profundo deterioro institucional y productivo acumulado durante décadas.

En ese contexto, explicó que Venezuela podría enfrentar un proceso prolongado de reconstrucción, marcado por una fuerte injerencia externa en decisiones estratégicas como el modelo económico, la política monetaria y la administración de la justicia. Para Salazar, este escenario pone en entredicho el concepto mismo de soberanía, al abrir la puerta a figuras como los protectorados o formas de control indirecto por parte de potencias extranjeras.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la aplicación selectiva de la justicia internacional. Salazar cuestionó que, mientras algunos gobiernos son objeto de sanciones, procesos judiciales o presiones diplomáticas, otros actores con mayor poder político y militar actúan sin enfrentar consecuencias proporcionales. Esta situación, afirmó, deja en una posición incómoda a la CPI y a la ONU, que aparecen como observadores con escaso margen de acción frente a hechos que afectan la estabilidad global.

Nota recomendada: Nicolás Maduro rompe el silencio desde EE.UU. en nuevos videos revelados

Respecto a los efectos regionales de este tipo de intervenciones, señaló que América Latina corre el riesgo de volver a convertirse en un escenario de disputas geopolíticas entre grandes potencias, con impactos directos en la seguridad y la estabilidad de países vecinos, entre ellos Colombia.

Finalmente, Salazar subrayó la importancia de abordar el debate sobre Venezuela desde una perspectiva de largo plazo, evitando análisis coyunturales o motivados por intereses electorales. En su opinión, la situación requiere una reflexión profunda sobre el futuro del derecho internacional, el respeto a la soberanía de los Estados y el papel que deben jugar los organismos multilaterales en un mundo cada vez más fragmentado.