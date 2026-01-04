Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Latinoamérica vive un convulso momento en materia política luego de la extracción y captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en medio de un operativo liderado por EE.UU. En una reciente entrevista concedida a Confidencial Noticias, el analista político Esteban Salazar, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, expuso un panorama crítico sobre las implicaciones que tendría una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela, no solo para ese país, sino también para el equilibrio regional y el sistema internacional de justicia.

Durante la entrevista, Salazar señaló que el escenario actual evidencia una profunda crisis del multilateralismo y del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. En su análisis, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI) han perdido capacidad real de actuación frente a las decisiones unilaterales de las grandes potencias, lo que debilita los principios de soberanía, legalidad y equilibrio entre Estados.

Según el analista, una intervención en Venezuela, independientemente de los argumentos políticos o humanitarios que se utilicen para justificarla, tendría consecuencias directas sobre la autonomía política, económica e institucional del país. De hecho, advirtió que la salida de Nicolás Maduro del poder no implicaría automáticamente una transición democrática ni una recuperación inmediata, dado el profundo deterioro institucional y productivo acumulado durante décadas.

En ese contexto, explicó que Venezuela podría enfrentar un proceso prolongado de reconstrucción, marcado por una fuerte injerencia externa en decisiones estratégicas como el modelo económico, la política monetaria y la administración de la justicia. Para Salazar, este escenario pone en entredicho el concepto mismo de soberanía, al abrir la puerta a figuras como los protectorados o formas de control indirecto por parte de potencias extranjeras.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la aplicación selectiva de la justicia internacional. Salazar cuestionó que, mientras algunos gobiernos son objeto de sanciones, procesos judiciales o presiones diplomáticas, otros actores con mayor poder político y militar actúan sin enfrentar consecuencias proporcionales. Esta situación, afirmó, deja en una posición incómoda a la CPI y a la ONU, que aparecen como observadores con escaso margen de acción frente a hechos que afectan la estabilidad global.

Nota recomendada: Nicolás Maduro rompe el silencio desde EE.UU. en nuevos videos revelados

Respecto a los efectos regionales de este tipo de intervenciones, señaló que América Latina corre el riesgo de volver a convertirse en un escenario de disputas geopolíticas entre grandes potencias, con impactos directos en la seguridad y la estabilidad de países vecinos, entre ellos Colombia.

Finalmente, Salazar subrayó la importancia de abordar el debate sobre Venezuela desde una perspectiva de largo plazo, evitando análisis coyunturales o motivados por intereses electorales. En su opinión, la situación requiere una reflexión profunda sobre el futuro del derecho internacional, el respeto a la soberanía de los Estados y el papel que deben jugar los organismos multilaterales en un mundo cada vez más fragmentado.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo

Gobierno eliminaría prima de servicios a los congresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Otra de las medidas que alista el Gobierno Nacional es la eliminación de la prima de servicios que se paga mensualmente a los congresistas y que equivale a 15 millones de pesos mensuales para cada senador y representantes a la cámara, ordenado desde el…
Siga leyendo

Las críticas de Mauricio Cárdenas al aumento del 23% al Salario Mínimo

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuestionó el incremento del 23 % del salario mínimo, al calificarlos como una decisión irresponsable del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Cárdenas, aunque la medida puede generar aplausos…
Siga leyendo