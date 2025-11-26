Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un tribunal de Perú ha condenado este miércoles a 14 años de prisión al expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) al haber sido declarado culpable de cohecho pasivo propio en el marco de los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’ cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

El juzgado ha considerado que Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechándose de su cargo, por lo que ha condenado a seis años de pena privativa de la libertad por ‘Lomas de Ilo’, y ocho años por ‘Hospital de Moquegua’. Además, ha decidido inhabilitarle durante nueve años y deberá pagar una multa de 94.900 soles (alrededor de 24.300 euros).

La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, ha explicado durante la lectura de la sentencia que «se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal» de Vizcarra «en la comisión del delito imputado, por lo que debe ser pasible de una sanción penal».

Nota recomendada: Capturan a Jair Bolsonaro

Vizcarra ha asegurado que este fallo «no es justicia, es venganza». «Me han sentenciado por enfrentar el pacto mafioso. (…) Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo», ha expresado a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Fiscalía presentará imputación de cargos a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación anunció la radicación de la solicitud de imputación de cargos contra los exministros -del Interior- Luis Fernando Velasco y -de Hacienda-, Ricardo Bonilla. El ente investigador hará la diligencia judicial en el marco de la…
Siga leyendo

Condenan a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe en un fallo de segunda instancia a 28 años de cárcel por la creación y promoción del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. De acuerdo con la sentencia de 307 páginas con ponencia del magistrado René…
Siga leyendo

En Colombia 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso telefónico

| Confidencial Noticias | ,
Un reciente estudio de la aplicación Truecaller revela cifras preocupantes sobre el acoso telefónico hacia las mujeres en Colombia, un fenómeno que se ha convertido en una forma persistente de violencia digital. Nueve de cada diez mujeres en el país han…
Siga leyendo

Petro niega nexos de su gobierno con las disidencias y ordena a los militares cortar relaciones con la Policía

| Confidencial Noticias | ,
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X negó cualquier vínculo de miembros de Gobierno con las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá. “Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y…
Siga leyendo

Presidente del Senado pide investigar posibles nexos entre militares y las disidencias

| Confidencial Noticias | ,
El presidente del Congreso de la República, Lidio García Turbay, manifestó su preocupación por los posibles vínculos que pueden existir entre integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con las disidencias de las Farc. García Turbay…
Siga leyendo