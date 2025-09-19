El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado a favor de reactivar las sanciones contra Irán retiradas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015, un proceso conocido como ‘snapback’ e impulsado por Francia, Alemania y Reino Unido.

El texto aprobado este viernes por el Consejo de Seguridad, que buscaba mantener el alivio de las sanciones contra Teherán, no ha obtenido los nueve votos necesarios y solo han votado a favor de la medida cuatro países: Argelia, Pakistán, Rusia y China.

Los gobiernos de la ‘troika europea’, también conocido como E3, han defendido que Teherán ha incumplido sus compromisos en virtud histórico acuerdo nuclear de 2015, que las autoridades iraníes dan por nulo ante la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, ha asegurado durante su turno de palabra ante el Consejo que «Irán ha optado por dejar de cumplir con sus compromisos» en virtud del acuerdo» y ha «intensificado su programa nuclear». «Es evidente que la escalada continúa», ha resaltado.

Por su parte, la representante de Estados Unidos ante el organismo, Dorothy Shea, ha afirmado que el voto a favor de reactivar las sanciones «no impide» llevar a cabo negociaciones diplomáticas «pese a cualquier declaración que diga lo contrario».

En este sentido, ha señalado que las sanciones «no son arbitrarias», sino que tienen un alcance limitado y están diseñadas para «abordar la amenaza que representa» el programa nuclear iraní. Shea también ha recordado que el restablecimiento no impide que se rescindan nuevamente a través de la diplomacia.