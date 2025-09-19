Ir al contenido principal

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado a favor de reactivar las sanciones contra Irán retiradas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015, un proceso conocido como ‘snapback’ e impulsado por Francia, Alemania y Reino Unido.

El texto aprobado este viernes por el Consejo de Seguridad, que buscaba mantener el alivio de las sanciones contra Teherán, no ha obtenido los nueve votos necesarios y solo han votado a favor de la medida cuatro países: Argelia, Pakistán, Rusia y China.

Los gobiernos de la ‘troika europea’, también conocido como E3, han defendido que Teherán ha incumplido sus compromisos en virtud histórico acuerdo nuclear de 2015, que las autoridades iraníes dan por nulo ante la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, ha asegurado durante su turno de palabra ante el Consejo que «Irán ha optado por dejar de cumplir con sus compromisos» en virtud del acuerdo» y ha «intensificado su programa nuclear». «Es evidente que la escalada continúa», ha resaltado.

Por su parte, la representante de Estados Unidos ante el organismo, Dorothy Shea, ha afirmado que el voto a favor de reactivar las sanciones «no impide» llevar a cabo negociaciones diplomáticas «pese a cualquier declaración que diga lo contrario».

En este sentido, ha señalado que las sanciones «no son arbitrarias», sino que tienen un alcance limitado y están diseñadas para «abordar la amenaza que representa» el programa nuclear iraní. Shea también ha recordado que el restablecimiento no impide que se rescindan nuevamente a través de la diplomacia.

JEP emite sentencia por falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia de tipo restaurativo sobre exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), responsables de 127 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos…
Regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad desata la furia de Cathy Juvinao

La Presidencia de la República postuló una vez más a Juan Carlos Florián para el cargo de ministro de la Igualdad, en esta ocasión con arreglo en su identidad de género, lo que algunos califican como una jugadita para burlar la ley de cuotas. Florián…
«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
El aborto que duele y los abortos que liberan 

Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
