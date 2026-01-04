Ir al contenido principal

Corea del Norte alza su voz a favor de Nicolás Maduro y califica de «Salvaje violación» el bombardeo de EE.UU.

El Gobierno de Corea del Norte ha tachado de «salvaje violación» de la soberanía venezolana la operación militar estadounidense que bombardeó Caracas y alrededores y terminó con la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores.

«Estamos prestando mucha atención a la gravedad de la situación actual en Venezuela provocada por este acto déspota de Estados Unidos, que enlaza con el aumento de la inestabilidad que va a provocar en una situación regional de por sí debilitada», hace saber el Ministerio de Exteriores norcoreano en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias del país, KCNA.

Las autoridades venezolanas declaran así que el asalto «es otro ejemplo que confirma la naturaleza canalla y brutal de Estados Unidos, que la comunidad internacional ha observado con tanta frecuencia durante mucho tiempo».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC denuncia enérgicamente este acto de Estados Unidos en Venezuela, «en pos de una hegemonía» y lo ve como «la forma más grave de usurpación de la soberanía y una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho Internacional, cuyo principal objetivo es el respeto a la soberanía, la no injerencia y la integridad territorial».

Nota relacionada: «Íbamos a hacerlo antes», Donald Trump contó los secretos tras la captura de Maduro en Venezuela

La comunidad internacional, pide Corea del Norte, «debe reconocer la gravedad de la actual situación venezolana, que ha tenido consecuencias catastróficas para la consolidación de las relaciones regionales e internacionales», y que alce «una voz de protesta y denuncia contra la habitual violación de la soberanía de otros países por parte de Estados Unidos».

