El Ejército de Corea del Norte ha lanzado este martes un misil balístico hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, según han denunciado las autoridades de Japón y Corea del Sur, sin que por ahora haya más detalles y sin que Pyongyang se haya pronunciado oficialmente sobre el disparo.

El Ministerio de Defensa japonés ha indicado en un comunicado que «Corea del Norte ha lanzado lo que podría ser un misil balístico», antes de agregar que ya habría impactado en el mar, sin más especificaciones.

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha indicado que también ha identificado un lanzamiento por parte de Corea del Norte, sin más detalles al respecto.

China investiga a la mano derecha de Xi Jinping

El lanzamiento es el segundo por parte de Pyongyang en lo que va de mes, tras el disparo de varios misiles balísticos hacia el mar de Japón el 4 de enero, horas antes de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, iniciara un viaje a China para mantener un encuentro oficial con su homólogo chino, Xi Jinping.

Europa Press

PORTADA

Roy Barreras impone meta de 8 millones de votos para la consulta del Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato y excongresista, Roy Barreras, durante su reciente visita a la ciudad de Popayán (Cauca), afirmó que la consulta del Pacto Amplio debe superar en votación a la de la centro derecha. Roy Barreras elevó la expectativa de participación para…
Siga leyendo

Claudia López insiste en su invitación a Fajardo para integrar una tercera consulta

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata a la presidencia y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a insistir en su invitación a Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage, para conformar una tercera consulta que elija un candidato de centro el próximo 8 de…
Siga leyendo

Paloma Valencia niega división en el Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial del Centro Democrático y senadora de la república, defendió su elección como aspirante oficial del uribismo, luego de conocer la carta en la que el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie y esposo de la congresista, María…
Siga leyendo

Lafaurie y Cabal no quieren seguir en el uribismo

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, envió una carta al Centro Democrático anunciando su salida del partido, y pidiendo la escisión para que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, pueda armar su propia…
Siga leyendo

Clara López no está convencida de ir a la consulta del Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López anunció su decisión de no participar en la consulta del Pacto Amplio en donde estarán los precandidatos, Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero. «Estoy optando por ser candidata presidencial sin ir a las…
Siga leyendo