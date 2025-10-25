Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado este viernes los bombardeos de Estados Unidos sobre lanchas en el Caribe, bajo pretexto de una supuesta lucha contra el narcotráfico, y ha advertido de que si esto «se convierte en moda», la región se volverá «una tierra sin ley».

«Si se convierte en moda, cada uno creerá que puede invadir el territorio ajeno y hacer lo que quiere», ha afeado Lula en una rueda de prensa en Yakarta, antes de poner rumbo hacia Kuala Lumpur, capital de Malasia, para asistir este fin de semana a la cumbre de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Una cumbre donde previsiblemente se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de varios meses de ‘impasse’ diplomático. Un encuentro en el que se abordará no solo los agresivos aranceles impuestos por Washington a los productos brasileños, sino también el aumento de las tensiones en Venezuela.

«¿Dónde queda el respeto a la soberanía de los países?», se ha preguntado el líder brasileño, quien ha criticado que el presidente Trump pretenda poner en marcha su lucha contra las drogas por encima del «territorio ajeno» y sin tener en cuenta las leyes y la Constitución de esos países, informa el portal G1.

Nota recomendada: Estados Unidos despliega el más grande de sus portaaviones en el Caribe

Con respecto a cómo lidiar con el asunto de las drogas, el presidente brasileño también ha subrayado la necesidad de poner el foco en el consumidor, añadiendo de manera un tanto polémica, que «los usuarios son responsables de los traficantes, que son víctimas de los usuarios también».

Posteriormente, Lula ha reconocido que ha hecho «un comentario fuera de lugar» y ha defendido que su postura contra el narcotráfico y el crimen organizado «es muy clara». «Más importantes que las palabras son las acciones que mi gobierno ha estado tomando. (…) Nos mantendremos firmes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado», ha asegurado.

En este sentido, ha mencionado que su Ejecutivo ha llevado a cabo «el mayor operativo de la historia contra el crimen organizado», ha presentado la enmienda constitucional de Seguridad Pública al Congreso y ha realizado «incautaciones récord de drogas en el país».

Puede leer también: Estados Unidos confirma el primer bombardeo a una lancha en aguas del Pacífico

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Estados Unidos incluye a Gustavo Petro en la Lista Clinton

| Europa Press | ,
La Administración de Donald Trump incluyó al presidente, Gustavo Petro; varios de sus familiares y el ministro del Interior en la lista Clinton, todo esto en el marco de las tensiones entre ambos gobiernos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros…
Siga leyendo

Eduardo Montealegre renuncia al Ministerio de Justicia

| Confidencial Noticias | ,
Desde muy temprano el presidente de la república, Gustavo Petro, solicitó la carta de renuncia de Eduardo Montealegre al cargo de ministro de Justicia, quien de inmediato la escribió, no sin antes enviar uno que otro dardo venenoso al equipo de personas que…
Siga leyendo

Colombia exige a EEUU a respetar el Derecho Internacional tras los ataques contra narcolanchas 

| Europa Press | ,
La Cancilleria colombiana rechazó los ataques contra supuestas narcolanchas en el océano Pacífico y ha instado a la Administración Trump a cesar este tipo de agresiones, así como a «respetar las normas que dicta el Derecho Internacional». La cartera ha…
Siga leyendo

Así reaccionaron los diferentes sectores políticos al anuncio de una Constituyente

| Confidencial Noticias | , ,
La propuesta de la convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la presentación a la ciudadanía del borrador de lo que sería el proyecto que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República comienza a generar el rechazo general de la mayor…
Siga leyendo

Gobierno Petro da a conocer el borrador para convocar una Constituyente

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó al país el borrador del proyecto para que se abra la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, generando desde ya una fuerte controversia en los diferentes sectores del país. …
Siga leyendo