Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Efectivos federales mexicanos dieron de baja este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha desencadenado ya bloqueos de carreteras e incidentes en varios estados mexicanos.

La muerte de Oseguera ocurrió en Tapalpa, en el estado de Jalisco, según informan diferentes medios mexicanos citando fuentes de alto nivel, ya que por el momento no se ha confirmado esta operación a nivel oficial.

Oseguera, nacido en 1966, está considerado como uno de los principales objetivos de los Gobiernos de México y de Estados Unidos por liderar un grupo criminal surgido en 2007 al amparo del Cártel de Sinaloa, pero más tarde se independizó y se convirtió en uno de los más importantes del país.

Nació en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, y emigró a Estados Unidos. A su su regreso colaboró con Ignacio Coronel Villarreal, alias ‘Nacho Coronel’ y tras su muerte fundó el CJNG junto a Erik Valencia Salazar.

Oseguera se convirtió en el capo más poderoso de México tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’.

Nota recomendada: México no enviará combustible a Cuba

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Corte Suprema de Justicia condena al exmagistrado José Leonidas Bustos

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez. El exmagistrado fue juzgado en primera instancia por los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para…
Siga leyendo

Presidente de la Cámara anuncia su respaldo a Juan Fernando Cristo

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, recibió la adhesión a su campaña del actual presidente de la cámara de representantes, Julián López. El anuncio se hace días después de que Juan Fernando Cristo descartara la posibilidad de participar en la…
Siga leyendo

Gustavo García hace fuertes críticas al Partido Liberal

| Confidencial Noticias | , ,
En un fuerte pronunciamiento político, Gustavo García Figueroa, cabeza de lista al Senado por la coalición Frente Amplio Unitario, lanzó una crítica frontal contra el rumbo que ha tomado el Partido Liberal Colombiano bajo la dirección del expresidente César…
Siga leyendo

Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y…
Siga leyendo

Consejo Superior de la Universidad Nacional posesiona a José Ismael Peña en la rectoría

| Confidencial Noticias | ,
El Consejo Superior de la Universidad Nacional, durante una sesión extraordinaria posesionó al profesor José Ismael Peña como su rector. El máximo órgano de gobierno del alma mater dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de…
Siga leyendo