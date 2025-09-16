Ir al contenido principal

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha promulgado un decreto para etiquetar como organizaciones terroristas a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní, bajo el argumento de que estos tres grupos representan «una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado» sudamericano.

Noboa, que incide en que Estados Unidos ya ha adoptado medidas similares, exhorta a los servicios de Inteligencia a evaluar la «incidencia» de estas tres organizaciones en los «grupos armados organizados» que están activos en Ecuador, según el diario ‘Primicias’.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha agradecido en redes sociales este «paso valiente» a Noboa, ya que considera que «envía un claro mensaje contra la red terrorista de Irán y refuerza la seguridad global». Confía en que más países de América Latina y de otras regiones del mundo sigan ahora esta misma línea.

