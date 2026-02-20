Ir al contenido principal

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha afirmado este viernes que gracias a la detención de hace unos días de Aquiles Álvarez, a quien se ha referido como «el alcalde criminal» de Guayaquil, las muertes violentas han caído en esta ciudad un 26%. «¿Creen que esto es coincidencia?», se ha preguntado.

Noboa ha negado una persecución política contra la oposición y ha reiterado que tan solo se está persiguiendo «a los criminales, a los que han generado muertes, a quienes han apoyado al narcotráfico y la minería ilegal».

De igual forma ha presumido de gestión al asegurar que ya se han detenido al 85% de los líderes criminales y ha acusado el mal estado de la Justicia para la que propone una reforma. «La Policía se saca ‘la madre’, los militares (…) hemos capturado a 140.000 personas y no se han procesado ni 10.000», ha reprochado.

«Tiene que haber una reforma importante a la función judicial», ha dicho en una entrevista para Radio City, en la que ha arremetido contra aquellos «idiotas» que cuestionan sus frecuentes viajes al exterior. «Son días que pierdo de estar con mis hijos; además salgo en contra por amor al país», se ha excusado.

Álvarez se encuentra en prisión preventiva desde el 11 de febrero en el marco del caso ‘Goleada’ por supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, como parte de una trama para defraudar impuestos.

Además del alcalde de Guayaquil, otras diez personas fueron arrestados, entre ellas sus hermanos Antonio y Xavier, presidente y director del equipo de fútbol de la ciudad de Guayaquil, Barcelona Sporting Club.

Álvarez tiene otra causa pendiente por un presunto delito de almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos, en el marco del caso ‘Triple A’.

Europa Press

