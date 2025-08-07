Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha recurrido este miércoles el arresto domiciliario decretado por el Tribunal Supremo como respuesta a un incumplimiento –negado por sus abogados– de algunas de las medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa judicial en su contra por golpe de Estado.

«Al expresidente no se le prohibió conceder entrevistas ni expresarse públicamente, y como se indicó anteriormente, no tiene control sobre terceros que compartan el contenido resultante sin su participación directa o indirecta», ha defendido el equipo jurídico de Bolsonaro, que ha calificado esa potencial difusión de terceros como «un hecho verdaderamente incontrolable, ajeno a su control e influencia», según ha recogido la agencia brasil.

Nota recomendada: Brasil protesta por arancel del 50% impuesto por EE.UU.

Asimismo, los abogados del exmandatario han defendido que el recurso debe ser examinado por la Primera Sala del Supremo y no sólo por el juez Alexandre de Moraes, considerando que «la validación por parte del Panel es esencial (…) y no es suficiente argumentar que la decisión original ya preveía la posibilidad de arresto en caso de violación de las medidas cautelares».

El recurso ha llegado dos días después de que De Moraes decretase arresto domiciliario en contra de Bolsonaro al considerar que había incumplido con la prohibición de usar las cuentas de redes sociales de otras personas, después de en la víspera utilizara las de su primogénito, Flávio, para saludar a los manifestantes durante las movilizaciones en su apoyo para presionar al Supremo.

Además de esta medida cautelar, el expresidente también lleva una tobillera electrónica para evitar una hipotética fuga, no puede acercarse a embajadas ni utilizar redes sociales, y tampoco comunicarse con otros implicados en la trama.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Los 215 años que cumple el Ejército de Colombia defendiendo al territorio y el orden constitucional

| Confidencial Noticias | ,
El 7 de agosto de 1819 se cumplió en el Puente de Boyacá la gesta emancipadora, hecho histórico que marcó la transición hacia la vida republicana. El Ejército Nacional tuvo un aporte significativo en esta hazaña, motivo por el cual la Presidencia de la…
Siga leyendo

Formalizan arresto a Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | ,
A través de un video divulgado en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, confirmó que le fue entregada la boleta que oficializa su detención, dando cumplimiento a lo ordenado por la jueza 44 Penal de Bogotá. …
Siga leyendo

Esmeralda Hernández pide retirar del Senado la placa en honor a Álvaro Uribe Vélez

| Confidencial Noticias | ,
La congresista del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, pidió el retiro de la placa instalada en el Senado que exalta el nombre del expresidente, Álvaro Uribe Vélez. La proposición radicada por Hernández considera que en la institución no se puede…
Siga leyendo

Las inconsistencias en el convenio para expedición de pasaportes que encontró la Procuraduría en su visita a la Imprenta Nacional

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación hizo una visita a la Imprenta Nacional para inspeccionar lo que respecta al contrato para la elaboración de los pasaportes. En la visita el órgano de control encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de…
Siga leyendo

Fiscalía imputó cargos al empresario Julio Gerlein

| Confidencial Noticias | , ,
Crédito: Foto tomada del Hoy Diario del Magdalena. La Fiscalía General de la Nación, imputó cargos contra el empresario y político barranquillero Julio Gerlein Echevarría. Los cargos que Gerlein deberá enfrentar están relacionados con el delito de…
Siga leyendo