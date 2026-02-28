Ir al contenido principal

El Partido Demócrata de EEUU ha vuelto a condenar, como ya hizo el año pasado, que el nuevo ataque combinado de EEUU e Israel lanzado este sábado contra Irán es un acto de guerra que no ha contado con la imprescindible aprobación del Congreso.

«Si no se existen ‘circunstancias de fuerza mayor’, la Administración Trump debe solicitar autorización porque incluso un ataque preventivo constituye un acto de guerra», ha sentenciado el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Si bien «Irán es un actor perjudicial y debe ser confrontado con firmeza por sus violaciones de derechos humanos» la decisión del presidente «de abandonar la diplomacia y lanzar un ataque militar masivo ha dejado a las tropas estadounidenses vulnerables a las represalias de Irán».

Le recomendamos leer: Donald Trump asegura que sus ataques a Irán son por el bien de los iranís

Jeffries ha aprovechado para hacer memoria y cuestionar abiertamente la eficacia del primer ataque del verano pasado contra Irán. «Si el programa nuclear iraní fue «completa y totalmente destruido» por los ataques militares de junio de 2025, como Donald Trump proclamó con audacia, no debería haber necesidad de atacarlos ahora», ha añadido.

«La Administración Trump debe explicarse de inmediato ante el pueblo estadounidense y el Congreso, ofrecer una justificación sólida para este acto de guerra, definir claramente el objetivo de seguridad nacional y articular un plan para evitar otro costoso y prolongado atolladero militar en Oriente Próximo», concluye Jeffries.

Nota recomendada: Gustavo Petro califica de equivocado el ataque de EEUU a Irán

Europa Press

