El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este sábado una nueva tanda de documentos hasta ahora clasificados relacionados con la red de abusos a menores vinculada al magnate Jeffrey Epstein.

Los nuevos documentos incluyen numerosos testimonios de víctimas de abusos que han testificado en los tribunales, transcripciones del Gran Jurado y otros documentos judiciales de los procesos contra Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

Sin embargo, muchos de los documentos omiten datos clave mediante la censura del rotulador negro. Al menos 550 páginas de los nuevos documentos están totalmente en negro.

La nueva tanda incluye más fotografías de personalidades, imágenes de las casas de Epstein y registros de la investigación que recogen relatos muy duros de los graves delitos que cometió.

Tres de los documentos publicados, 255 páginas en total, están totalmente en negro y un cuarto documento titulardo Gran Jurado de Nueva York también está cubierto con rectángulos negros en cada una de las páginas.

En otros casos la censura es menos severa, como en un documento policial de 96 páginas sobre delitos cometidos por Epstein en Florida a mediados de los 2000, que oculta solo los nombres de las víctimas y algún detalle más.

La publicación se debe a la aprobación el mes pasado en el Congreso de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos relacionados con los casos Epstein y Maxwell.

Nota relacionada: Fotos con Ghislaine Maxwell ponen a Pastrana en el centro del debate

Se permite censurar algunos datos para proteger información personal de las víctimas o evitar la publicación de fotos violentas o sobre abusos sexuales a menores. La normativa Epstein también contempla la censura si su publicación «pone en peligro una investigación federal activa o un procesamiento judicial en marcha».

Sin embargo prohíbe expresamente censurar cualquier información por motivo de «vergüenza, daño en la reputación o sensibilidad política». El Departamento de Justicia ha subrayado que ningún nombre de ningún político ha sido excluido de estos archivos.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra –hermano de Carlos III–, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda el 10 de agosto de 2019.

