Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: Policía de Paraguay

El que fuera de jefe de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, condenado a 24 años de prisión por su participación en la trama golpista que pretendió mantener en el poder a Jair Bolsonaro tras las elecciones de 2022, ha sido detenido este viernes en el aeropuerto de Asunción, la capital de Paraguay, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia El Salvador.

Vasques se había desplazado sin autorización hacia Paraguay, después de haber roto su tobillera electrónica. A mediados de diciembre fue condenado como parte del segundo bloque de implicados en la trama golpista. En su caso, como responsable de carreteras, fue señalado por impedir el desplazamiento de posibles votantes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones.

La Policía Federal ha contado que en cuanto Vasques rompió su tobillera electrónica, las autoridades brasileñas pusieron en alerta a sus homólogas de Colombia, Paraguay y Argentina. En el momento de su detención portaba un pasaporte paraguayo original, si bien no coincidía con su verdadera identidad.

Antes de ser condenado en la macrocausa por golpe de Estado, Vasques ya recibió una sentencia de la Justicia de Río de Janeiro por hacer campaña en favor de un candidato, en este caso Bolsonaro, algo que no está permitido a los funcionarios, y hacerlo utilizando los recursos e imagen de la Policía de Carreteras.

Asimismo, sostuvo que Vasques contribuyó al «enfrentamiento» entre votantes durante los desplazamientos el 30 de octubre cuando se celebraba la segunda vuelta de las elecciones de 2022, así como en días posteriores. Por ello fue destituido y obligado a pagar una multa de 500.000 reales (unos 76.000 euros).

Nota recomendada: Publican nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein

Por su participación en la trama golpista fue detenido en 2023, si bien salió en libertad con medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Alerta de la Defensoría por problemas de orden público en Norte de Santander

| Confidencial Noticias | ,
Miles de familias se han visto afectadas por el cruce de balas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias en Norte de Santander, alertó la Defensoría del Pueblo. Los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias del Frente…
Siga leyendo

Petro crea Zonas de Ubicación para el Clan del Golfo

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Joel González – Presidencia El presidente Gustavo Petro con la que se hace oficial la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en el proceso de diálogo que lleva con el Clan del Golfo. El primer mandatario confirmó este asunto en su…
Siga leyendo

Daniel Quintero se mete al Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, confirmó su participación en la consulta del Pacto Amplio en donde competirá con Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda, para definir un candadito de la izquierda. Quintero recibió el aval del partido…
Siga leyendo

Trump tilda a Petro de alborotador

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmando que «más le vale andarse con cuidado», después de describir al mandatario como un «alborotador», elevando el tono contra Bogotá. «Más…
Siga leyendo

Paloma Valencia entra a la Gran Consulta de la centro derecha

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó participar en la consulta de la centro derecha, junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.  La senadora Paloma…
Siga leyendo