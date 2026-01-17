Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Miles de personas se han manifestado este sábado en las principales ciudades de Dinamarca y en Groenlandia para protestar por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.

«Los groenlandeses primero» o «Groenlandia para los groenlandeses» son algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas de la concentración de Nuuk, según recoge la televisión pública danesa, DR.

El la manifestación ha participado el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, quien ha tomado el megáfono para dirigirse a los asistentes: «Nosotros decidimos nuestro futuro», ha subrayado arropado por banderas groenlandesas.

Los asistentes han conocido en durante la concentración el anuncio de aranceles de Trump a Dinamarca y a otros siete países europeos aliados y han denunciado el «chantaje» del mandatario estadounidense. «Es injusto un chantaje por Groenlandia», ha afirmado uno de los asistentes en declaraciones a DR.

«Es como un niño al que no le dejan tener un caramelo», ha afirmado el presidente del partido político groenlandés Atassut, Aqqalu Jerimiassen. «Queremos ser su aliado. Estados Unidos sigue siendo nuestro amigo. Es solo que han elegido al presidente equivocado», ha añadido. Atassut tiene dos de los 31 escaños que conforman el Parlamento de Groenlandia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se ha declarado «conmovida» por la movilización social generada. «Es conmovedor ver el gran apoyo que tienen Groenlandia y el pueblo groenlandés», ha publicado en redes sociales.

«Hoy mucha gente ha optado dedicar el sábado a sumarse a las manifestaciones en apoyo a Groenlandia. Las banderas groenlandesa y danesa juntas. Es maravilloso verlo. Nuestra historia común tiene tantos capítulos. Las fotografías de hoy son una potente muestra de comunidad», ha argumentado.

Manifestaciones en Dinamarca

En la Dinamarca continental hay manifestaciones en la capital Copenhague, concretamente frente a la sede del Ayuntamiento de la ciudad, y también en Aalborg, Kolding, Odense o Aarhus. La manifestación de Copenhague ha reunido a miles de personas y ha cubierto la plaza del Ayuntamiento de banderas groenlandesas y alguna de la Unión de Kalmar (amarilla con una cruz roja) que hace referencia a la efímera unión de Dinamarca, Suecia y Noruega en el siglo XIV.

En Aarhus, también en la Dinamarca continental, se ha podido leer «Make America go away», «Hagamos que Estados Unidos se largue», parafraseando el lema de Trump «Make America Great Again», «Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo». Además se han coreado lemas en groenlandés y otras consignas contra Estados Unidos.

En Kolding se han podido ver banderas de Groenlandia y carteles con frases como «Sacad las manos de Groenlandia» y se han cantado canciones en groenlandés.

«Es absolutamente increíble ver que tanta gente viene a apoyarnos. No puedo contener las lágrimas», ha declarado una portavoz de la organización convocante, Uagut, Julie Rademacher. La asociación representa a groenlandeses en Dinamarca.

«Los últimos acontecimientos suponen una presión para Groenlandia y los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. Por eso apelamos a la unidad. Cuando hay oleaje y nos ponemos en alerta nos arriesgamos a generar más problemas que soluciones», ha advertido Rademacher.

También secundan la convocatoria la Iniciativa Ciudadana Manos Fuera de Kalaallit Nunaat (Groenlandia), Inuit (Asociación Conjunta de Asociaciones Locales Groenlandesas en Dinamarca) y la ONG Mellemfolkeligt Samvirke.

Nota recomendada: Dinamarca confirma reunión en la Casa Blanca para hablar de Groenlandia

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
Siga leyendo

EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press | ,
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
Siga leyendo

La UNGRD participará en la búsqueda de desaparecidos

| Confidencial Noticias | ,
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) suscribieron un acuerdo para avanzar en la localización de las 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto…
Siga leyendo

Chiquito Malo queda a un paso de ser extraditado

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, tras analizar su situación judicial y las razones para la solicitud. Alias Chiquito Malo es requerido por una corte federal del Distrito Sur de…
Siga leyendo

¿Por qué quieren demandar a Matador?

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Colprensa El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia. En su…
Siga leyendo