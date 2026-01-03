El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU ha capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro durante una operación de ataque a gran escala efectuada esta pasada noche en territorio venezolano.

Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país, ha anunciado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

El presidente Trump calificó de exitosa la operación. «Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país en avión», informó el mandatario estadounidense.

