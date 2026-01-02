Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado haber completado con éxito su tercer examen médico desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. «Los médicos me acaban de informar de que me encuentro en perfecto estado de salud», ha dicho después de las especulaciones sobre su estado físico.

«Por tercera vez consecutiva he superado mi examen cognitivo (es decir, he acertado el cien por cien de las preguntas), algo que ningún otro presidente o vicepresidente anterior ha estado dispuesto a hacer», ha escrito en su cuenta en la red social Truth Social.

Trump, de 79 años, ha defendido que «cualquiera que se presente a la Presidencia o a la Vicepresidencia debería estar obligado a someterse a un examen cognitivo sólido, significativo y probado».

«¡Nuestro gran país no puede ser dirigido por personas ‘estúpidas’ o incompetentes!», ha dicho el presidente de Estados Unidos, después de que en una reciente entrevista pretendiera acallar los rumores sobre su mal estado de salud alegando su buena genética o la ingesta de aspirina por encima de lo recomendado.

«Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y no quiero sangre espesa fluyendo por mi corazón. Quiero sangre fina fluyendo por mi corazón», dijo en una entrevista para ‘The Wall Street Journal’, en la que reconoció haber utilizado maquillaje para tapar hematomas y heridas de pequeños golpes y cortes.

No obstante, insistió en que goza de «excelente» salud gracias su genética y que practica deporte, si bien se limita el golf. El resto los considera aburridos, contó. Su alimentación también está en entredicho, dado que su círculo cercano reconoce el abuso de comida basura, como hamburguesas o patatas fritas.

