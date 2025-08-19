Ir al contenido principal

Por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el ejército estadounidense despliega más de 4.500 soldados con tres buques militares para realizar operaciones de interdicción marítima contra el narcotráfico que sale desde Venezuela hacia Norteamérica.

Lo anterior, como estrategia del presidente Trump contra las organizaciones narcoterroristas y los cárteles de la droga en la región.

La operación cuenta con el Grupo Anfibio Listo y la Unidad Expedicionaria de Infantería Marina en el Comando Sur de Estados Unidos, el despliegue del USS Iwo Jima, la 22.ª Unidad Expedicionaria Naval (MEU), y los otros dos buques del Grupo de Preparación Anfibia (AGP), el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio, pero no especificó su destino.

Los barcos desplegados son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson que cuentan con misiles guiados Aegis.

