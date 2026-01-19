Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este domingo en que alejará la «amenaza rusa» de la isla de Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca, alegando que el Gobierno de este país «no ha podido» lograrlo.

«La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca ‘tienes que alejar la amenaza rusa de Groenlandia’. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto», ha señalado en su cuenta de Truth Social, donde ha asegurado que «ha llegado el momento y se hará».

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y otros siete países europeos se han reunido este mismo domingo y han subrayado que «no son una amenaza para nadie», después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado su intención de imponer a partir del 1 de febrero una tasa adicional del 10% a las importaciones procedentes de estos ocho países.

Asimismo, han advertido de que esta medida, adoptada en represalia por su participación en maniobras militares en Groenlandia, podría provocar una espiral que no beneficia a ninguna de las partes. Los nuevos gravámenes se mantendrán, según la Casa Blanca, hasta que Estados Unidos complete el proceso de «adquisición» del territorio.

Tras el encuentro a nivel de embajadores, está previsto que se celebre en los próximos días, según fuentes europeas a final de semana, una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno de los Veintisiete para abordar la crisis abierta con la Administración Trump por la isla de Groenlandia.

Nota recomendada: Trump castiga a países europeos que no respaldan su idea de quedarse con Groenlandia

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«Más del 60 % de los colombianos aún no decide su voto»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de que ya está definida la fecha de las primeras elecciones de 2026, correspondientes al Senado, la Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas, más del 60 % de los colombianos mayores de 18 años aún no ha decidido por quién votar. Así…
Siga leyendo

Homenaje de la Policía a los 22 estudiantes asesinados en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia conmemoró el Día del Estudiante Policial y realizó el ascenso póstumo de 22 estudiantes que perdieron la vida en el atentado perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco…
Siga leyendo

Lo que espera Gustavo Petro de su cita con Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero, y ha considerado que este encuentro será «determinante» ante las tensiones relaciones entre los dos…
Siga leyendo

El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
Siga leyendo

EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press | ,
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
Siga leyendo