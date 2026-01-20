Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que envió una invitación a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para que se sume a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

«Sí, ha sido invitado», ha dicho en declaraciones a la prensa, después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, desvelara que Putin había recibido una invitación oficial de Trump en este sentido y destacara que Moscú estaba estudiando la posibilidad de sumarse a este organismo.

La invitación ha sido presentada a pesar de que Rusia se encuentra bajo sanciones occidentales por la invasión de Ucrania y en medio del proceso de conversaciones para impulsar un acuerdo que ponga fin a dicho conflicto, diálogo en el que Washington ejercer un papel de mediador.

La aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y llevó aparejado un alto el fuego, mientras que el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin más detalles por ahora.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.

