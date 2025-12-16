Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes un bloqueo «completo y total» contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela, país al que ha acusado de «apropiarse de (su)» crudo y al que ha amenazado con elevar las hostilidades si no lo devuelve «de inmediato» a Washington. Además, ha declarado organización terrorista al «régimen» de Nicolás Maduro.

«Hoy, he ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela», ha señalado en Truth Social, alegando «el robo de nuestros activos y (…) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas».

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que Venezuela está «completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia» del continente y ha asegurado que esta situación «solo irá a más». «El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente», ha prometido.

Trump ha acusado a Caracas de emplear crudo de «yacimientos robados para financiarse a sí mismo» así como al narcotráfico y el crimen, y en este sentido ha asegurado que su Administración «no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata».

«Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación (…) Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz Administración (de su predecesor, Joe) Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado», ha aseverado.

Paloma Valencia es la candidata presidencial del uribismo

El Centro Democrático hizo el anuncio de la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial, respaldada por la militancia del partido, por encima de bancada en el Senado, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. El anuncio lo hizo el director del…
Procuraduría investiga posible irregularidades en el Fondo Adaptación

Ante las versiones de diferentes funcionarios públicos sobre posibles irregularidades en el Fondo Adaptación, la Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria contra funcionarios por determinar de la entidad. El órgano de control…
El partido que podría resucitar la candidatura de Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, intentará de nuevo oficializar su candidatura presidencial, la misma que no ha podido iniciar por los obstáculos jurídicos que ha tenido que enfrentar por su inscripción en la consulta del Pacto Histórico, tema que…
Claudia López se va en contra de la Corte Constitucional por no castigar la reincidencia

La candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó la decisión de la Corte Constitucional de avalar la decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la que se modifica uno de los numerales del código penal que incluía la…
ELN anuncia paro armado en todo el país

El Ejército de Liberación Nacional anunció un paro armado en todo el país que comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora. La guerrilla advirtió a los colombianos abstenerse de salir de sus ciudades…
