El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes un bloqueo «completo y total» contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela, país al que ha acusado de «apropiarse de (su)» crudo y al que ha amenazado con elevar las hostilidades si no lo devuelve «de inmediato» a Washington. Además, ha declarado organización terrorista al «régimen» de Nicolás Maduro.

«Hoy, he ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela», ha señalado en Truth Social, alegando «el robo de nuestros activos y (…) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas».

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que Venezuela está «completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia» del continente y ha asegurado que esta situación «solo irá a más». «El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente», ha prometido.

Trump ha acusado a Caracas de emplear crudo de «yacimientos robados para financiarse a sí mismo» así como al narcotráfico y el crimen, y en este sentido ha asegurado que su Administración «no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata».

«Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación (…) Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz Administración (de su predecesor, Joe) Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado», ha aseverado.