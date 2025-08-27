Ir al contenido principal

Confidencial Noticias 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abogado este martes por castigar los casos de homicidio en Washington D.C. con la pena de muerte, abolida desde hace décadas en la jurisdicción de la capital estadounidense, en el marco de su campaña de las últimas semanas para luchar contra una supuesta grave delincuencia.

«Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte», ha declarado durante una reunión que ha mantenido este martes con su gabinete ante la presencia de periodistas.

El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que «buscaremos» la pena capital para todo aquel que comete un homicido, alegando que se trata de «una medida preventiva muy fuerte».

«Todos los que la han escuchado (la medida) están de acuerdo», ha asegurado, si bien ha reconocido que «no sé si estemos preparados para ello en este país».

Con todo, ha señalado que «no tenemos otra opción» que recuperar la pena de muerte, en un paso más de su plan para reducir la criminalidad en Washington D.C., pese a que hace apenas unos días aseguró que era una «ciudad segura» gracias al despliegue de la Guardia Nacional y la Policía Federal (FBI).

En cuanto al resto de estados, el mandatario estadounidense ha señalado que serán estos quienes «tendrán que tomar su propia decisión»

Europa Press

