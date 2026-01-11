Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que el Ejército del país norteamericano está «analizando muy seriamente» una respuesta ante las protestas antigubernamentales que desde hace semanas sacuden las principales ciudades de Irán, al considerar que las autoridades iraníes han cruzado la línea roja tras la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones.

«Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy sólidas», ha señalado en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial.

Al ser preguntado sobre si las autoridades han cruzado «(su) línea roja para provocar una respuesta», el inquilino de la Casa Blanca ha respondido afirmativamente y ha señalado que «parece que hay algunas personas asesinadas que no deberían haberlo sido».

El mandatario ha evitado dar detalles sobre «qué haré, dónde atacaremos, cuándo y desde qué ángulo atacaremos» y ha insistido en que está «recibiendo un informe cada hora y vamos a tomar una decisión».

Trump ha señalado además que «los líderes de Irán llamaron» este sábado para negociar. «Quizá tengamos que actuar antes de una reunión. Se está organizando una reunión. Irán llamó, quieren negociar», ha aseverado.

Además, ha anunciado que hablará con su exasesor Elon Musk, para tratar de facilitar el uso de Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX, en Irán, donde ya llevan cuatro días sin acceso a la red, una medida impuesta por las autoridades para atajar las protestas.

«Es posible que hablemos con Elon porque es muy bueno en ese tipo de cosas. Tiene una empresa muy buena. Así que es posible que hablemos con Elon Musk», ha señalado.

Nota recomendada: Irán denuncia supuestas presiones de EE.UU. en las protestas

Por otra parte, en alusión a las declaraciones del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf –quien ha dejado entrever que Irán podría declarar como «objetivos legítimos» a Israel y las bases de Estados Unidos en la región «si Estados Unidos lanza un ataque militar» para alentar las protestas–, Trump ha asegurado que «les atacaremos con una fuerza que nunca antes han visto». «Tengo opciones muy potentes», ha aseverado.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ministerio de Defensa activa el proyecto Escudo Nacional Anti Drones

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno Nacional puso en marcha el proyecto el proyecto Escudo Nacional Anti Drones, con una inversión de 6.2 billones de pesos. Para su desarrollo se conformó un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la…
Siga leyendo

El día y la hora en que Donald Trump y Gustavo Petro se verán las caras

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que esta misma semana ambos mantuvieran una llamada telefónica…
Siga leyendo

Petro rechaza invitación de Mordisco al ELN para conformar alianza criminal en la frontera

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para conformar un bloque armado que atente contra la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la captura por parte de los Estados Unidos de…
Siga leyendo

Ejército da de baja a peligroso alfil de alias Iván Mordisco

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte en desarrollo de operaciones militares de Cristian Eiler Matías Hernández, alias Polo, uno de los más peligrosos alfiles que tenía alias Iván Mordisco en el sur del país. La baja en combate fue…
Siga leyendo

Petro y Donald Trump colaborarían para «golpear duro» al ELN en la frontera con Venezuela

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en su reciente llamada realizar «acciones conjuntas» contra el paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar que use Venezuela como…
Siga leyendo