El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este miércoles cancelar las concesiones de retransmisión de aquellas cadenas de televisión que se muestran críticas con su gestión, con el Partido Republicano, o con el movimiento ultraconservador MAGA (‘Make America Great Again’).

«Si los telediarios de las cadenas y sus programas nocturnos son casi cien por cien negativos con el presidente Donald J. Trump, MAGA y el Partido Republicano, ¿no deberían cancelarse sus valiosas licencias de retransmisión? ¡Yo digo que sí!», ha escrito el jefe de la Casa Blanca en su cuenta de Truth Social.

Trump también la he emprendido con los presentadores de los ‘late night’, aunque más en concreto ha centrado sus ataques en Stephen Colbert, con un programa en las noches de la cadena CBS. «Es un desastre patético, sin talento ni nada necesario para triunfar en el mundo del espectáculo», ha dicho de él.

Procuraduría investiga a funcionarios del Fondo Mixto Sierra Nevada en Valledupar, Cesar

Colbert «es un muerto viviente» al que la CBS debería «poner a dormir» debido a «sus inexistentes índices de audiencia», ha espetado el presidente Trump, quien ha acusado al resto de presentadores de gozar de «altos salarios» para el «poco talento» y las «bajas audiencias» que tienen.

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos arremete, demandas millonarias mediante también, contra las cadenas de televisión más importantes del país, a las que ha venido acusando de parcialidad en sus coberturas sobre las políticas de la Casa Blanca.

PORTADA

Trump tilda a Petro de alborotador

Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmando que «más le vale andarse con cuidado», después de describir al mandatario como un «alborotador», elevando el tono contra Bogotá.
Paloma Valencia entra a la Gran Consulta de la centro derecha

Confidencial Noticias
La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó participar en la consulta de la centro derecha, junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.
Empieza a consolidarse la consulta de la izquierda

Confidencial Noticias
Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda confirmaron su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo de 2026, en donde se escogerá a un solo candidato que represente las posturas de la izquierda en Colombia.
Fotos con Ghislaine Maxwell ponen a Andrés Pastrana en el centro del debate

Confidencial Noticias
El expresidente Andrés Pastrana es blanco de críticas por parte de un sector de la opinión pública, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos compartió unos archivos del caso Jeffrey Epstein con unas imágenes en donde se observa al expresidente.
Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical no estarán en la consulta de marzo

Confidencial Noticias
Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical anunciaron en su decisión de no participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026.
