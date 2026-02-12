Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado este jueves una legislación aprobada durante el mandato del expresidente demócrata Barack Obama que fijaba estándares climáticos para regular la emisión de gases de efecto invernadero.

Trump ha afirmado en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca que la medida, «una política desastrosa» instaurada en 2009 durante la era Obama, ha causado «graves daños» a la industria del automóvil y ha «elevado enormemente los precios» para los consumidores.

El magnate ha defendido que la medida «nada tiene que ver con la salud pública». «Todo esto fue una estafa», ha subrayado, agregando que «los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y sacado a miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo».

La medida determinaba que el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros tres gases de efecto invernadero ponían en peligro la seguridad pública, lo que permitía al Gobierno federal imponer restricciones y regulaciones climáticas, especialmente en el sector automovilístico, las refinerías o las fábricas.

La Administración Trump abandonó el Acuerdo de París y aprobó una serie de medidas para incentivar la producción de petróleo crudo, gas natural, uranio y carbón. Washington también busca retirarse de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

