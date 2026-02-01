Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que la información contenida nueva remesa de documentos desclasificados en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein le «absuelve» de cualquier vinculación con el fallecido empresario, condenado por prostitución de una menor y considerado como el cabecilla de una trama de abusos sexuales a menores.

«A mí me ha dicho gente muy importante que no solo me absuelven, sino que además es justo lo contrario de lo que se esperaba la izquierda radical», ha declarado Trump, quien mantuvo relaciones sociales y profesionales con Epstein durante más de 20 años.

Trump, además, aprovechó para acusar al periodista Michael Wolff (quien ha escrito varios libros críticos con el presidente) de conspirar con Epstein. «Querían hacerme daño, políticamente hablando», ha indicado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes unos tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el delincuente sexual, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada ‘ad hoc’ en noviembre. En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes.

Nota recomendada: Trump apuesta por un mayor aislamiento a Cuba

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Clara López inscribió su candidatura presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López inscribió su candidatura presidencial dejando claro que no participará en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo. La congresista de izquierda fue avalada por el partido Esperanza Democrática e ira directamente a…
Siga leyendo

¿Laura Sarabia recomendó hojas de vida en el sector salud?

| Confidencial Noticias | , ,
Crece el nuevo escándalo en el sector de la salud, luego de que el presidente de la república, Gustavo Petro, llamara la atención al exsuperintendente, Luis Carlo Leal, según el primer mandatario, por la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura…
Siga leyendo

Juan Carlos Pinzón invita a los votantes de Fajardo y de de La Espriella para que voten por el

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón invitó a los seguidores de Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella a unirse alrededor de las mismas causas votando por él en la Gran Consulta. “Al doctor Fajardo, lo respeto, es un hombre muy valioso que…
Siga leyendo

Juan Fernando Cristo irá a la consulta de la centroizquierda

| Confidencial Noticias | , ,
La asamblea del partido En Marcha dio luz verde al exministro Juan Fernando Cristo para que participe en la consulta de la izquierda denominada como Frente por la Vida. En su intervención en el evento, Juan Fernando Cristo, dijo que esta consulta será el…
Siga leyendo

Así reaccionó la política a la suspensión de la emergencia económica

| Confidencial Noticias | , ,
Luego de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto de emergencia económica emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, comenzaron a darse las reacciones políticas a la medida, especialmente del sector de la oposición y de algunos gremios…
Siga leyendo