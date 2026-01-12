Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con la líder opositora venezolana María Corina Machado después de que el mandatario se negara a respaldarla para gobernar Venezuela tras la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense.

El magnate republicano ya anunció el pasado viernes que recibiría a la premio Nobel de la Paz esta semana, si bien fuentes de la Casa Blanca han detallado que la cita finalmente se llevará a cabo el jueves, según ha informado la cadena estadounidense CNN.

La opositora llegó a afirmar que estaría dispuesta a compartir con Trump el galardón que recogió el pasado diciembre en la capital de Noruega, Oslo, después de que el magnate neoyorquino afirmase que Machado no tenía el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano.

La decisión de Trump de no respaldar a la opositora se habría producido precisamente a raíz de su malestar por la entrega del citado premio. La Fundación Nobel ha recordado en un comunicado que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

Europa Press

Condenan a 22 años de cárcel a integrante de las disidencias por el crimen de 19 personas

| Confidencial Noticias |
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Jair Valencia Solís, señalado integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aceptara su responsabilidad en una serie de crímenes cometidos en zonas…
Centro Democrático desautoriza colecta de dinero para la campaña de Paloma Valencia

| Confidencial Noticias |
En un comunicado divulgado en las redes sociales, el Centro Democrático desautorizó la instalación de vallas publicitarias y material de propaganda política en favor de la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia. El partido uribista dejó claro…
Ministerio de Defensa activa el proyecto Escudo Nacional Anti Drones

| Confidencial Noticias |
El Gobierno Nacional puso en marcha el proyecto el proyecto Escudo Nacional Anti Drones, con una inversión de 6.2 billones de pesos. Para su desarrollo se conformó un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la…
El día y la hora en que Donald Trump y Gustavo Petro se verán las caras

| Europa Press |
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que esta misma semana ambos mantuvieran una llamada telefónica…
Petro rechaza invitación de Mordisco al ELN para conformar alianza criminal en la frontera

| Confidencial Noticias |
El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para conformar un bloque armado que atente contra la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la captura por parte de los Estados Unidos de…
