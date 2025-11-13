Ir al contenido principal

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este jueves el lanzamiento de una operación militar dirigida por el Mando Sur del Ejército (Southcom) contra los «narcoterroristas de nuestro hemisferio», un día después del despliegue de un nuevo portaaviones en Latinoamérica y en el marco de unos ataques en el Pacífico y, particularmente, en el Caribe, que han dejado más de 70 muertos.

«Hoy anuncio la operación Lanza del Sur (…) elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos», ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha destacado que «el presidente (Donald) Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra –nombre con el que la actual Administración estadounidense se refiere al Pentágono– está cumpliendo».

Las declaraciones de Hegseth han llegado horas después de que haya trascendido la muerte de cuatro personas en otro ataque efectuado a principios de esta semana por el Ejército estadounidense en aguas del Caribe, tal y como han confirmado fuentes del Pentágono a la CBS y posteriormente a la CNN.

Se trata del vigésimo ataque de Washington, después de que Hegseth anunciara el domingo otros dos contra sendas embarcaciones con tres tripulantes a bordo cada una y en los que no hubo supervivientes, y eleva a 80 el número total de víctimas mortales en bombardeos dirigidos por el Pentágono desde mediados de septiembre contra supuestas narcolanchas, según recogen ambas cadenas de televisión.

Europa Press

