El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) ha informado de que las fuerzas estadounidense han interceptado varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas del estado de Alaska, un incidente que se produce en pleno aumento de la tensión por la presencia de drones en el espacio aéreo danés, polaco y rumano.

En un comunicado, el NORAD ha indicado que se ha detectado la presencia de dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la zona de identificación de defensa de Alaska –área que incluye un perímetro adicional y en el que las Fuerzas Armadas se encargan de supervisar el tráfico aéreo para frustrar posibles amenazas–.

Así, la Fuerza Aérea del país norteamericano ha desplegado cuatro cazas F-16, cuatro aviones KC-135 y un E-3, una aeronave de Boeing diseñada para realizar labores de alerta temprana y control aéreo. Estos aviones han realizado las acciones de «identificación e interceptación» pertinentes.

Nota recomendada: Trump promete en la ONU hacer volar cualquier transporte de los carteles de la droga

Esta misma semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado favorable a que los países de la OTAN derriben aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo.

Durante un encuentro en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reivindicado la defensa del territorio, lo que «significa que si hay una violación del espacio aéreo, la opción de derribar un caza debe estar sobre la mesa, siempre tras seguir el protocolo y realizar las alertas pertinentes y claras».

Europa Press

