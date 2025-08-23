Ir al contenido principal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes las transcripciones del interrogatorio realizado a la expareja del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, en el que negó la existencia de una lista de clientes –conocida como ‘lista Epstein’– que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario neoyorquino y en la red de tráfico de menores.

«No hay ninguna lista», aseguró durante en el interrogatorio ante las preguntas del fiscal general ajunto Todd Blanche.

Tras varios cambios de opinión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la publicación de documentos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein –al ser acusado por parte del movimiento MAGA (‘Make America Great Again’) de falta de transparencia–, el Departamento saca a la luz el interrogatorio de Maxwell que cuenta con casi 400 páginas de trascripción.

La examante y mano derecha de Epstein cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por estar involucrada en la red de tráfico de menores del magnate.

En la conversación admite haber mantenido una relación «social» de amistad con el actual mandatario estadounidense y asegura no haber visto en ninguna ocasión a Donald Trump mantener relaciones sexuales con nadie. «Nunca vi al presidente en un entorno inapropiado. El presidente nunca se comportó de forma inapropiada con nadie», aseguró en la entrevista recogida por la agencia de noticias Bloomberg.

Por otro lado, al contrario que ls versión oficial, Ghislaine Maxwell sostuvo durante el interrogatorio que creía que la muerte de Jeffrey Epstein se debiera a un suicidio sino que fue asesinado. El FBI y el Departamento de Justicia confirmaron hace unas semanas que Epstein sí murió tras suicidarse en su celda de la prisión de Manhattan en 2019.

El propio presidente Trump solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. Sin embargo, ha tenido presiones en sus filas para publicar más datos y documentos del Caso Epstein.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra –el hijo de Isabel II–, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

Europa Press

PORTADA

Iván Cepeda se decidió por buscar la presidencia de la república

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció su precandidatura a la presidencia de la república por la coalición de izquierda que apoya al gobierno de Gustavo Petro. Cepeda participará en la consulta del Pacto Histórico que se hará en el mes de…
Siga leyendo

Miguel Uribe Londoño reemplazará a su hijo Miguel Uribe Turbay en la consulta del Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
El Centro Democrático confirmó a Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, como el quinto precandidato que participará en la consulta interna del partido. El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay…
Siga leyendo

Imputan cargos a Óscar Santiago Gómez por el asesinato de la periodista Laura Camila Blanco

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Óscar Santiago Gómez Leal, pareja sentimental de la periodista fallecida, Laura Camila Blanco, por el delito de Feminicidio. Los resultados de los exámenes de Medicina Legal indican que la periodista fue…
Siga leyendo

Corte Suprema de Justicia llama a juicio al senador Carlos Abraham Jiménez

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia, llamó a juicio al senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, quien tiene proceso judicial abierto por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. El máximo tribunal de la justicia le…
Siga leyendo

ONU le exige a Colombia proteger a la población civil de los grupos criminales

| Europa Press | ,
Naciones Unidas ha pedido «frenar la violencia» y «propiciar la justicia» en Colombia tras la muerte de casi 20 personas en dos atentados registrados este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el Valle del Cauca, y en Amalfi,…
Siga leyendo