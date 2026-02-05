Ir al contenido principal

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado el reinicio de negociaciones con Irán sobre su programa nuclear, un encuentro que tendrá lugar en Omán, después de que Teherán anunciara el miércoles la fecha y el lugar de los contactos y tras las especulaciones sobre que Washington podría dar marcha atrás a última hora y no acudir a la cita.

Fuentes del Departamento de Estado han señalado en declaraciones concedidas a Europa Press que la decisión ha llegado después de que varios países de la región reclamaran el miércoles a la Administración de Donald Trump que no continuara con sus amenazas de retirarse de la reunión y que la delegación acudiera para escuchar la postura de las autoridades iraníes.

Así, al menos nueve países de Oriente Próximo habrían estado intercambiando mensajes con el Gobierno del país norteamericano para pronunciarse contra una posible cancelación de la reunión en Omán, que llega en medio de las amenazas de Trump sobre un posible ataque contra Irán en caso de que no acepte sus exigencias.

La confirmación desde Washington llega horas después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, indicara en un breve mensaje publicado en redes sociales que «está previsto que las conversaciones nucleares con Estados Unidos se celebren en Mascate alrededor de las 10.00 horas (hora local) del viernes».

Fuentes oficiales citadas por medios iraníes habían informado previamente que está previsto que la delegación estadounidense esté encabezada por el especial estadounidense, Steve Witkoff, mientras que por parte de Teherán estará al frente el propio titular de Exteriores.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, adelantó el miércoles que para que las conversaciones entre Washington y Teherán sean «significativas» se deberían abordar puntos clave, como el programa de misiles balísticos iraní, su respaldo a «organizaciones terroristas» en la región o «el trato a su propia población en el marco de las protestas en el país».

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dio instrucciones el martes para negociar con Estados Unidos, siempre y cuando las conversaciones tuvieran lugar en «un contexto propicio» y «libre de amenazas y expectativas irrazonables», una referencia a la negativa de Teherán a que el diálogo incluya puntos al margen de su programa nuclear, incluido su programa balístico o sus políticas internas.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018.

