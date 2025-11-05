Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este miércoles que los resultados de las elecciones a la Alcaldía de Nueva York y los estados de Nueva Jersey y Virginia «no fueron buenos para nadie» y ha agregado que el Partido Republicano «ha aprendido mucho» de lo que ha descrito como «una interesante tarde».

«No creo que fuera bueno para los republicanos. No creo que fuera bueno y no estoy seguro de que fuera bueno para nadie», ha dicho Trump, quien ha resaltado que fue «una tarde interesante». «Aprendimos mucho y vamos a hablar sobre ello», ha dicho en sus primeras declaraciones públicas tras las derrotas de los republicanos durante la jornada del martes.

«Creo que tendremos una discusión una vez se vaya la prensa sobre lo que representó la última noche y qué debemos hacer al respecto», ha manifestado, antes de reclamar una conversación sobre el cierre del Gobierno, que se ha convertido ya en el más largo en la historia de Estados Unidos, superando el registrado entre finales de 2018 y principios de 2019, durante el primer mandato de Trump.

Así, ha argumentado que «si se miran los sondeos, el cierre fue un factor negativo para los republicanos». «Dicen que yo no estuviera en las papeletas fue el mayor factor», ha dicho, al tiempo que ha reiterado que el «desastroso» cierre del Gobierno «fue causado por los demócratas».

«Los demócratas radicales no han mostrado interés alguno en reabrir el gobierno. Creo que son pilotos kamikaze. Tumbarán el trabajo si tienen que hacerlo», ha señalado el mandatario, quien ha insistido en que es necesario «reabrir pronto el Gobierno, realmente de forma inmediata».

Nota recomendada: Perú y México rompen relaciones

Trump ha manifestado además que el Partido Demócrata tiene como objetivo convertir Washington D.C. y Puerto Rico en estados para aumentar su control en el país estadounidense, sin dar más detalles al respecto, y ha reiterado la necesidad de poner fin al filibusterismo e impulsar las leyes presentadas por el Partido Republicano.

Las palabras del mandatario llegan después de que el demócrata Zohran Mamdani se hiciera con la victoria en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, mientras que las demócratas Mikie Sherrill y Abigail Spanberger se impusieran en Nueva Jersey y Virginia. Además, los votantes de California aprobarán la propuesta del gobernador, Gavin Newsom, para redibujar los mapas electorales.

La iniciativa aprobada permite a los demócratas de California eludir temporalmente la comisión independiente que habitualmente controla el proceso de redistribución de distritos e implementar un mapa electoral más conveniente. Esto, a su vez, ayudará al Partido Demócrata a mitigar la desventaja que enfrentará en las elecciones de 2026, después de que los republicanos en Texas, Misuri y Carolina del Norte rediseñaran este año los distritos electorales para favorecer a su formación.

Europa Press

Mauricio Gaona le dice No a Juan Manuel Galán

| Confidencial Noticias | ,
El abogado constitucionalista, Mauricio Gaona, respondió con un No a la invitación extendida por Juan Manuel Galán para que encabece la lista al Senado de la República por la coalición Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira.
Julián López anuncia que seguirá al frente de la plenaria de la Cámara de Representantes

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, confirmó en la Plenaria de la Corporación de este martes, que seguirá al frente de la mesa directiva pero que no votará en las sesiones.
¿Por qué Alejandro Gaviria no será cabeza de lista del Nuevo Liberalismo?

| Confidencial Noticias | , ,
Aunque se había dicho que el exministro, Alejandro Gaviria, sería la cabeza de lista de la coalición a Senado conformado por los partidos políticos, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, hoy se supo que su permanencia en el primer lugar no está…
«Soy partidaria de defender la soberanía nacional»: Clara López

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López reafirma su intención de participar en la contienda electoral por la presidencia de la república y dice que es necesario defender la soberanía nacional.
Procuraduría destituye al exalcalde de Cartagena, William Dau

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de doce años al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt. El Ministerio Público señaló que señaló que el entonces alcalde intervino en controversias…
