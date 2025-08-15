Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, están ya en ruta hacia Alaska para celebrar el que será el primer cara a cara entre ambos desde el año 2018, marcado en esta ocasión por la perspectiva de una hipotética negociación de paz en torno al conflicto de Ucrania.

Putin ha hecho escala en el extremo este de Rusia, en la ciudad de Magadán, como paso previo a su vuelo final a la ciudad estadounidense de Anchorage. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que el presidente aprovechará la parada para verse con autoridades locales y visitar una fábrica, según las agencias de noticias rusas.

Por su parte, el Air Force One ha despegado con Trump a bordo a primera hora de este viernes desde la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington. Antes de su partida, el magnate republicano ha lanzado un último mensaje en su red Truth Social: «¡Apuestas elevadas!»

La Casa Blanca prevé en su agenda que la reunión con Putin arranque a las 11.00 hora local de Anchorage (21.00 hora peninsular en España).

Según el Kremlin, Trump y Putin mantendrán primero un cara a cara, al que seguirá un encuentro más amplio entre las delegaciones de los dos países. Al término de la cumbre, está previsto que ambos líderes comparezcan en una rueda de prensa conjunta.

Centro Democrático no permitirá que quienes no militen en el uribismo participen en su consulta

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que el Centro Democrático realizará la consulta para escoger candidato presidencial en el próximo mes de octubre. La congresista anunció que la…
Corte Suprema de Justicia condena al general (r) de la Policía Rodolfo Palomino

| Confidencial Noticias | ,
La Corte Suprema de Justicia dicto fallo condenatorio en contra del general en retiro de la Policía, Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias de servidor público. El máximo tribunal de la justicia en Colombia encontró responsable al…
David Luna propone una candidatura única de centro derecha para enfrentar al Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
De manera sorpresiva, el candidato presidencial, exministro y excongresista, David Luna, publicó un video en sus redes sociales invitando al resto de candidatos de la centro derecha a unir esfuerzos y decidir una sola candidatura que enfrente al Pacto…
Atentan contra el congresista Julio Cesar Triana y parte de su equipo de trabajo

| Confidencial Noticias | ,
El representante a la cámara por el partido Cambio Radical, Julio Cesar Triana, denunció a través de su cuenta de X, que mientras se desplazaba por la vía que conduce al municipio de la Plata, Huila, su auto fue impactado con balas de fusil. «Hace pocos…
El sentido homenaje de María Claudia Tarazona a su esposo Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | ,
María Claudia Tarazona, esposa del senador, Miguel Uribe Turbay, en medio de las honras fúnebres del senador asesinado por un joven sicario en la localidad de Fontibón de Bogotá, dedicó unas sentidas palabras a su compañero sentimental y pidió a los…
