El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado de nuevo su optimismo sobre las perspectivas de paz en Gaza y ha destacado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), «ha accedido a cosas muy importantes».

«Creo que Hamás ha accedido a cosas que son muy importantes», ha afirmado Trump en una entrevista en un programa de la cadena de televisión estadounidense CNN.

Trump ha respondido a las informaciones sobre sus supuestas críticas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en concreto al reprocharle sus pocas cesiones. «No. Es falso. Ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo en este acuerdo», ha argüido.

«Pero es un acuerdo que, increíblemente, en el que todo el mundo se ha unido. Todos se han unido. No, Israel ha sido estupendo. Todos han sido buenos. Creo que vamos a conseguir que se llegue a un acuerdo», ha asegurado.

El mandatario ha reiterado estos mensajes desde el Despacho Oval de la Casa Blanca en unas declaraciones a la prensa en las que además ha defendido que «tenemos un equipo de primera trabajando» en la consecución del plan de paz, y ha afirmado que éste «va más allá de Gaza». «Gaza es un gran problema, pero esto es realmente la paz en Oriente Próximo», ha agregado.

En este sentido, ha subrayado que «»lo asombroso es que tenemos a todos los países árabes, a todos los países musulmanes. Tenemos a todos los países vecinos». Así, ha vuelto a elogiar a su homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, porque «ha estado presionando mucho», y ha destacado de él que Hamás «(le) tiene mucho respeto», así como a las autoridades de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

«Tenemos a todos de nuestro lado para lograr este acuerdo», ha aseverado coincidiendo con la primera ronda de conversaciones entre Hamás y los mediadores en Egipto que se ha desarrollado en un ambiente «positivo», según han indicado la cadena de televisión estatal egipcia, Al Qahera TV, y fuentes al canal qatarí Al Yazira.