El segundo de los hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonado, Carlos Bolsonado, ha denunciado que su padre ha vuelto a empeorar de su estado de salud, mientras cumple una pena de más de 27 años de prisión por delitos de golpe de Estado en el centro penitenciario de Papuda, en Brasilia.

«Me han informado hace poco que el presidente Jair Bolsonaro lo pasó mal de nuevo esta tarde y está en observación. Desgraciadamente no tengo más información. Sin palabras», ha contado Carlos Bolsonaro, concejal por Río de Janeiro, este lunes por la noche en sus redes sociales.

Poco después, la ex primera dama Michelle Bolsonaro ha confirmado que su situación es estable, después de haber sufrido un aumento de presión y mareos. «Lo atendió el médico de guardia. Logró beber su caldo y ya estaba haciendo fisioterapia. Son días difíciles, pero los superaremos», ha escrito en sus redes.

Bolsonaro cumple condena en la cárcel de Papuda desde mediados de enero tras ser trasladado desde una celda en la sede la Policía Federal de Brasilia, donde comenzó a cumplir los más de 27 años de prisión que se le impuso por liderar una trama golpista que le mantuviera en el poder tras las elecciones de 2022.

Las autoridades ordenaron su traslado a esta prisión para que gozara de mejor asistencia. El juez del Supremo instructor de la causa, Alexandre de Moraes, permite en cualquier momento y sin autorización previa la presencia de los médicos personales del expresidente, además de su traslado a un hospital en caso de urgencia con la obligación de notificarlo en las siguientes 24 horas.

Europa Press

[email protected]
