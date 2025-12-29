Ir al contenido principal

Las autoridades de Venezuela han anunciado este lunes la destrucción de una aeronave supuestamente utilizada para operaciones de narcotráfico, en un ataque llevado a cabo en el municipio Pedro Camejo, en el estado de Apure (oeste), cerca de la frontera con Colombia.

La Fuerzas Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Instagram que esta acción se enmarca en la Operación Escudo Bolivariano «Independencia 200», antes de recalcar que el aparato fue avistado cuando estaba «oculto y enmascarado» en la zona.

El comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, ha especificado que la aeronave fue detectada cerca de un terraplén «utilizado como pista clandestina improvisada», al tiempo que ha subrayado que no presentaba matrícula visible ni contaba con permisos o plan de vuelo, por lo que fue declarada «hostil».

Nota recomendada: Trece muertos deja descarrilamiento de un tren en México

«Con esta inutilización, Venezuela registra un acumulado de 422 aeronaves inutilizadas desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo venezolano desde 2012, en la protección a la soberanía nacional, sumándose la cantidad de 31 aeronaves durante el año 2025», ha subrayado Lárez, quien ha indicado que la FANB «combate a diario y con furor a lo largo y ancho del territorio nacional contra el flagelo de las drogas y el narcotráfico».

Las autoridades venezolanas han defendido sus labores en la lucha contra el narcotráfico en su territorio, especialmente ante las acusaciones de Estados Unidos, que ha lanzado durante los últimos meses bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico y ha llegado a amenazar con una invasión del país bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

Europa Press

